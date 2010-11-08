-IRAK'TA SİYASİ LİDERLER BİR ARAYA GELDİ ERBİL (A.A) - 08.11.2010 - Iraklı siyasi parti liderleri, 8 aydır sonuca bağlanamayan hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili görüşmek için Erbil'de bir araya geldi. Kuzeydeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani'nin evsahipliğinde bir araya gelen liderlerin, Sünni, Şii ve Kürtlerin yer alacağı bir milli birlik hükümetinin kurulmasıyla sonuçlanması ümit edilen toplantılarının 2 gün sürebileceği belirtiliyor. Irak'ta 7 Martta yapılan seçimi kıl payı kazanan eski başbakan İyad Allavi'nin Irakiye bloğu, Maliki'nin başbakanlığına karşı çıkıyordu. Ancak Irakiye'nin bazı üst düzey yetkilileri bugün Maliki'yle anlaşmaya varmayı umduklarını söylediler. Maliki'nin Hukuk Devleti koalisyonu, diğer Şii gruplarıyla ve Kürtlerle anlaşmaya varmış, bazı küçük Sünni fraksiyonların da desteğini garantilemişti. Varılması beklenen anlaşmada Maliki'nin başbakanlığı, Celal Talabani'nin de cumhurbaşkanlığını sürdürmesi, Irakiye ittifakına da meclis başkanlığının ve dışişleri bakanlığının verilmesi bekleniyor. Maliki'nin Hukuk Devleti koalisyonuyla radikal Şii din adamı Mukteda Sadr'ın Irak Milli İttifakı'nın oluşturduğu Milli İttifak'ın, Maliki'nin başbakanlığı konusunda meclisten onay alması için 4 oyu eksik. Sünni Arapların oylarını alan Allavi'nin bloğu mecliste 91 sandalye kazanmıştı. Maliki tarafının bundan sadece 2 sandalyesi eksik. Bu sebeple, taraflardan biri çoğunluğu sağlayacak kadar oya sahip bir koalisyonu bugüne kadar kuramadı.