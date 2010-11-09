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Dünya

IRAK'TA SİYASİ LİDERLER BİR ARAYA GELDİ BAĞDAT (A.A)

09 Kasım 2010 20:48

-IRAK'TA SİYASİ LİDERLER BİR ARAYA GELDİ BAĞDAT (A.A) - 09.11.2010 - Iraklı siyasi liderler, 8 aydır sonuca bağlanamayan hükümet kurma çalışmalarını görüşmek için Bağdat'ta bir araya geldi. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesud Barzani'nin girişimiyle, Iraklı siyasi liderlerin Erbil'de yaptıkları toplantının devamı niteliğindeki ikinci toplantı, başkent Bağdat'ın merkezinde bulunan Yeşil Bölge içindeki Mesut Barzani'nin evinde başladı. Milli birlik hükümetinin kurulmasıyla sonuçlanması ümit edilen toplantıların, yarına kadar sürebileceğine dikkat çekiliyor. Bağdat'ta bu akşam yapılan toplantıya tüm siyasi liderlerin yanı sıra Erbil'deki toplantıya katılmayan Türkmen milletvekillerinin de katıldığı belirtildi.

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