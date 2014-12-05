Irak'ta sivillere bombalı saldırı: 35 ölü 91 yaralı

Irak'ın Bağdat ve Kerkük kentlerinde sivillere bombalı araçlarla düzenlenen saldırılarda 35 kişi yaşamını yitirdi.

Irak'ın Bağdat ve Kerkük kentlerinde akşam saatlerinde sivillere yönelik bomba yüklü araçlara düzenlenen saldırılarda 35 kişi öldü, 91 kişi yaralandı.

El Sadr bölgesinde iki saldırı: 17 ölü, 67 yaralı

İlk saldırı başkent Bağdat'ın doğusunda yer alan El Sadr bölgesinde gerçekleşti. Teröristlerin bomba yüklü aracı bir kafenin önünde patlatması sonucu 7 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı. İkinci saldırı yine El Sadr bölgesindeki sivilleri hedef aldı. El Orizdi Kavşağı'nda park edilen bomba yüklü bir aracı uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu ise 10 kişi öldü, 38 kişi de yaralandı.

Kerkük'te çay ocağı hedef alındı: 18 ölü, 24 yaralı

Kerkük'ün Şorce semtinde gerçekleşen üçüncü saldırıda yine siviller hedef alındı. Bir çay ocağının önüne park edilen aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 18 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, patlamanın şiddetiyle, 9 otomobil ile çok sayıda iş yerinde büyük hasar oluştu. Patlamanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgeye eminiyet şeridi çekti. Patlamayı duyarak olay yerine gelen ölü ve yaralıların yakınlarını bölgeden uzaklaştırıldı.