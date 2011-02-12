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Dünya

IRAK'TA ŞİİLERE SALDIRI: 38 ÖLÜ SAMARRA (A.A)

12 Şubat 2011 23:08

-IRAK'TA ŞİİLERE SALDIRI: 38 ÖLÜ SAMARRA (A.A) - 12.02.2011 - Irak'ın Samarra kenti yakınlarında Şii hacıları hedef alan intihar saldırısında ölenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi. Selahaddin Bölgesi Vali Yardımcısı Ahmed Abdül Cabbar, bir otobüs garında, üzerine patlayıcı bağlayan bir saldırganın, Şii hacıların yakınında kendisini havaya uçurduğunu belirtti. Abdül Cabbar, saldırı sırasında Iraklı bir askerin saldırganı durdurmaya çalıştığını, ancak engel olamadığını söyledi.  Yakınlarda bulunan ve bazı yaralıların getirildiği Balad kentinin Belediye Başkanı Emir Hadi ise ölü sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 74 olduğunu kaydetti.

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