Irak'ta Şii türbesine saldırı



Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Beled kentinde Seyyid Muhammed İbn Ali eli Hadi Şii türbesine saldırı düzenlendi. En az 30 kişinin öldüğü 78'inin de yaralandığı bildirildi. Saldırıları IŞİD üstlendi.

Üç terörist saldırdı

Irak güvenlik birimleri bir saldırganın türbenin girişinde üzerindeki bombayı patlattığını diğer saldırganların ise elindeki silahlarla insanlara ateş açtığını bildirdi. Silah açan intihar bombacılarından birinin daha üzerindeki bombayı patlattığı, üçüncü saldırganın yakalandığı açıklandı. Yakalanan saldırganın üzerindeki bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırıları IŞİD üstlendi. IŞİD pazar günü de Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından yaşanan en kanlı eylemi gerçekleştirmiş, düzenlenen saldırılarda yaklaşık 300 kişi yaşamını kaybetmişti. IŞİD Karada semtinin sevilen alışveriş bölgesinde düzenlenen saldırların da Şii halkı hedef aldığını bildirmişti.