'Irak'ta Şii milisler Sünni katliamı yaptı'

Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan bir rapora göre Irak'ta son aylarda çok sayıda Sünni sivil, Şii milisler tarafından kaçırıldı ve öldürüldü.

Cinayetlerin İslam Devleti tarafından yapılan saldırılara misilleme olduğu düşünülüyor.

Af Örgütü Şii milislerin Irak hükümeti tarafından silahlandırılıp, desteklendiğini ve ceza almadan hareket ettiğini söyledi.

Geçen ay göreve gelen Başbakan Haydar el Abadi, güvenlik güçleri tarafından önceki "aşırılıkları" kabul etmiş ve tüm Iraklılar adına yönetmek için söz vermişti.

Başbakan henüz Af Örgütü raporunda yer alan iddialarla ilgili yorum yapmadı.

Ancak daha önce Irak'ın İslam Devleti veya IŞİD olarak bilinen militanlara karşı "varoluşsal" bir mücadelede olduklarını söyledi.

IŞİD'den kaçış

Birleşmiş Milletler, Irak'ın batısında yer alan Anbar vilayetinin Hit kenti ve çevresinde Irak ordusu ve IŞİD militanları arasındaki çatışmadan kaçanların sayısının 180 bine ulaştığını açıkladı.

Kaçan sivillerin birçoğu, güvenlikli yer bulmak için Hit kentine başka yerlerden gelip sığınan Iraklılar.

Mültecilerin bu sefer Irak'ın doğusuna doğru yola koyulduğu bildiriliyor.

BM'den yapılan açıklamada şöyle deniyor: ''Bölgeden gelen haberler 30 bin Iraklı ailenin -yaklaşık 180 bin bireyin- son birkaç gün içerisinde Hit kentini terk ettiğine işaret ediyor. Bu insanların birçoğu ikinci, üçüncü, hatta dördüncü kez yer değiştiren Iraklılar.''

BM yetkilileri, kaçanların Ramadi, Haldiya, Hacac ve Amirya Rahaliya kentleri yönünde ilerlediğini, birçoğunun okul ve benzeri kamu binalarında gecelediğini söylüyor.

IŞİD, Hit kentini bu ay başlarında Anbar vilayetindeki hızlı ilerleyişi sırasında ele geçirmişti.

Bölge uzmanları Anbar'ın IŞİD'in Irak'taki varlığı açısından büyük stratejik önem taşıdığını, zira başkent Bağdat'a yönelik bir saldırıyı mümkün kılacak ikmal hattını Anbar'da kurabileceklerini belirtiyor.

Çatışmalar sürüyor

ABD önderliğindeki koalisyon, Hit çevresinde IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenledi.

Ancak Iraklı güvenlik yetkilileri Pazartesi günü Hit'in yaklaşık sekiz kilometre batısında Irak ordusunun terk ettiği bir askeri üssün IŞİD'in kontrolüne geçtiğini söylediler.

IŞİD'in tank dahil askeri araçlara el koyduktan sonra üssü ateşe verdiği bildiriliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, vilayetin toptan IŞİD'in eline geçebileceği uyarıları yapan Anbarlı yetkililer askeri yardım talebinde bulunmuştu.

Irak'ın El Şarkiya televizyonunun aktardığına göre, Anbar vilayet konseyi Irak hükümetine yaptığı başvuruda Amerikan askerlerinin karadan yardıma gelmesini talep etti.

Ancak Irak Başbakanı Haydar el Abadi, yabancı askerlerin Irak topraklarına giriş yapmasına karşı olduğunu ısrarla belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de haftasonu Kahire'deki görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, karada IŞİD'le savaşma görevinin Irak askerlerinin üzerine düştüğünü söyledi.

BBCTürkçe