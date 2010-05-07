Irak'ta, Şii ittifakına Kürt blokundan destek

T24- Irak'taki Kürt bloku, Başbakan Nuri El Maliki'nin Hukuk Devleti İttifakının rakip Şii ittifakıyla kurduğu yeni oluşuma destek vereceğini bildirdi.
El Arabiye'nin haberine göre, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin Başbakan Yardımcısı Roj Nuri Şavis, yeni Şii ittifakının belirleyeceği bir başbakanı veto etmeyeceklerini söyledi.
Şavis, önde gelen Iraklı Şii din adamı Büyük Ayetullah Ali Hüseyin El Sistani ile dün Necef'te görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Önemli müttefiklerimizin birlik olmasından memnuniyet duyduk" diyerek, yeni oluşumla ciddi diyalog başlatacaklarını umduklarını belirtti.
Maliki'nin bloku ile Ulusal Irak İttifakı (INA) geçen salı günü parlamenter birlik kurma konusunda anlaşmıştı.
Anlaşmayla, 7 Marttaki genel seçimlerde, 325 sandalyeli mecliste 89 milletvekilliği kazanan Maliki ile 70 milletvekili çıkaran INA'nın, parlamenter çoğunluğu sağlayabilmesi için 4 sandalyeye ihtiyacı kalıyordu.
Yeni oluşuma destek veren Kürt İttifakı ise seçimde 43 sandalye kazanmıştı. (Cnntürk)