Irak'ta Şii hacılara saldırı: En az 50 ölü

T24 - Irak'ın güneyindeki Basra kenti yakınında Şii hacılara karşı düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişinin öldüğü bildiriliyor.



Irak güvenlik güçleri, Zübeyir şehrindeki bombalı saldırının, Muhammed Peygamberin torunu Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da öldürülmesinin edilişinin kırkıncı gününün yıldönümü dolayısıyla yapılan Erbain törenlerine katılmak üzere toplanan Şiileri hedef aldığını açıkladı.



Ülkede, bu tür saldırıların yapılması beklendiğinden sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı.



Geçen haftalar boyunca çok sayıda Şii'nin de benzer saldırılarda öldüğü bildiriliyor.



Basra'daki hastaneler, saldırılarda yaralanan 91 hastayı tedavi etmekte olduklarını duyurdu.



Saldırganın Basra'nın Zübeyir ilçesindeki büyük bir Şii camisine gitmek isteyen hacılara bir polis kontrol noktasında saldırı düzenlediği bildiriliyor.



Reuters haber ajansı, saldırı anında olay yeri yakınındaki bir polis memurunun ifadesine yer verdiği haberinde, ,intihar saldırganının polis üniforması giydiğini duyuruyor.



Şiiler, Muhammed Peygamber'in torunu Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin 10 Ekim 680'de Kerbela'da öldürülmesinin edilişinin kırkıncı günü dolayısıyla yapılan Erbain yas toplantılarının son günlerinde Zübeyir'de toplanıyorlardı.



Bağdat'taki BBC muhabiri Nahid Abuzaid, Basra'daki Zübeyir ilçesinin, Şiiler için kutsal Kerbela kentine gidemeyen hacılar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edildiğini söylüyor.



Irak'ta Amerikan ordusunun çekilmesini tamamlamasının hemen ardından çoğunluktaki Şiilerle Sünniler arasında siyasi gerginlik tırmanmış, Şii sivillere karşı bombalı saldırılar artış göstermişti.



