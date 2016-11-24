Irak'ta Şii hacılara IŞİD saldırısı: 73 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat’ın yakınlarında gerçekleştirilen sivillere yönelik saldırıda en az 73 kişi hayatını kaybetti, 105 kişi ise yaralandı. Saldırıda, Şii hacıları taşıyan şehirlerarası otobüsler hedef alındı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Bir güvenlik yetkilisi, yaşamını yitirenlerin çoğunluğunun İranlı, bir kısmınınsa Iraklı olduğunu bildirdi.

Saldırı, Bağdat'ın yaklaşık 120 kilometre güneyinde bulunan El-Hille kentinde meydana geldi. İntihar bombacısı, içinde bulunduğu bomba yüklü aracı, bir benzin istasyonunda bulunmakta olan sekiz otobüsün üzerine sürdü.

Kurbanların çoğu Şii hacılar

Otobüslerde bulunan kişilerin çoğu, birkaç gün önce başlayan Erbain Bayramı'nı kutlamak üzere bulundukları Kerbela’dan dönmekte olan Şii hacılar idi. Kerbela'daki kutlama, radikal Sünni grupların muhtemel saldırılarından korkulduğu için yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşmekteydi. Bununla bağlantılı olarak IŞİD, ideolojik olarak Şiileri ‚kâfir‘ olarak görüyor.

17 Ekim tarihinde, ABD destekli Irak güçleri Musul’u IŞİD’den kurtarma operasyonu başlatmıştı.

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DW, afp/dpa, BÜ/BÖ