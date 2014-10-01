Irak'ta Şii bölgesine saldırı; 25 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğunluklu olarak yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlendi.

Irak polisinin ve hastane kaynaklarının Reuters'e verdiği bilgiye göre, iki bomba yüklü araç Hürriye bölgesinin kalabalık bir caddesinde patladı. Burada 20 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Sab al-Bour bölgesinde ise havan toplu saldırı düzenlendi. Bu saldırıda da beş kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıları üstlenen olmadı.

Ayrıca Bağdat'ın 140 km kuzeydoğusunda olan ve Kürtlerin kontrolündeki Hanekin kentinde de devriye gezen güvenlik güçlerine bombalı saldırı oldu. En az dört Kürt güvenlik görevlisi öldürüldü, 12 kişi yaralandı.

Irak’ta uzun süredir devam eden kaos, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün 10 Haziran’da ülkenin ikinci büyük kenti Musul’u ele geçirmesi ve diğer bölgelere ilerlemesi sonrasında daha da şiddetlenmişti.

IŞİD’in bölgeye düzenlediği saldırının ardından Irak ordusunun askerleri bölgeden çekilmişti.

ABD güçleri Ağustos ayında IŞİD'in Irak'taki mevzilerini hava saldırılarıyla vurmaya başlamıştı.