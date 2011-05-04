-IRAK'TA ŞİDDETİN BİLANÇOSU AĞIR BAĞDAT (A.A) - 04.05.2011 - Irak'ın değişik bölgelerinde Salı günü meydana gelen şiddet olaylarında 23 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, İmar ve İskan Bakanlığı'nın bir memuru Bağdat'ın güneyindeki Yusufiye bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü, Bağdat Belediyesinde görevli bir kadın memur da arabasının altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Başkentin güneydoğusunda yeralan El Reşid askeri kampı yakınında da susturucu silah kullanılarak 1 kişi öldürüldü. Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada, Bağdat'ta yola döşenen 2 bomba ile bir aracın altına yerleştirilen 1 bombanın patlaması sonucu 2 polis ve 6 sivilin yaralandığı, Musul'un güneydoğusunda yola döşenen bir bombanın patlaması sonucunda ise bir albay ve şoförünün hayatını kaybettiği kaydedildi. Erbil'in kuzeyinde de, İran sınırına yakın Soran ilçesinde bir çoban, İran-Irak savaşından kalma bir mayını sökmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. Yine aynı bölgede 3 çocuk, Irak ordusuna ait terkedilmiş bir kışlada buldukları top mermisiyle oynarken, top mermisinin patlaması sonucu yaralandı. Öte yandan, Necef'te bir kuyumcu dükkanında silahlı soygun düzenlendi. Polis yetkilileri, soygun sırasında dükkan sahibinin öldürüldüğünü açıkladı. Gün içinde ayrıca, Bağdat'ın Dora semtinde bir kafenin önünde park halinde bulunan bomba yüklü bir aracın patlaması sonucunda 16 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.