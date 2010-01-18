Irak'ta şiddet olaylarında 7 kişi öldü

Irak'ın çeşitli bölgelerinde yaşanan son şiddet olaylarında 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Başkent Bağdat'ın 80 kilometre kuzeydoğusundaki Mukdadiye kentinde polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis öldü, 5'i yaralandı.



Felluce'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda biri polis 2 kişinin öldüğü açıklandı. Bağdat'ta düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda bir güvenlik görevlisi ile 3 sivilin yaralandığı bildirildi.



Musul'un kuzeyinde silahlı saldırganların bir kişiyi öldürdüğü, kent merkezindeki ve doğusundaki iki ayrı bir silahlı saldırıda da iki kişinin öldürüldüğü açıklandı.



Kerkük kentinin güneyinde, başından ve göğsünden vurulmuş bir kadının cesedi bulundu, bir çobanın ise mayına basarak yaralandığı kaydedildi.