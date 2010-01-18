Irak'ta şiddet olaylarında 7 kişi öldü

Irak'ın çeşitli
bölgelerinde yaşanan son şiddet olaylarında 7 kişi öldü, 10 kişi
yaralandı.
Başkent Bağdat'ın 80 kilometre
kuzeydoğusundaki Mukdadiye kentinde polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda
1 polis öldü, 5'i yaralandı.
Felluce'de bombalı araçla düzenlenen
saldırıda biri polis 2 kişinin öldüğü açıklandı. Bağdat'ta düzenlenen iki ayrı
bombalı saldırıda bir güvenlik görevlisi ile 3 sivilin yaralandığı
bildirildi.
Musul'un kuzeyinde silahlı saldırganların bir kişiyi
öldürdüğü, kent merkezindeki ve doğusundaki iki ayrı bir silahlı saldırıda da
iki kişinin öldürüldüğü açıklandı.
Kerkük kentinin güneyinde, başından ve
göğsünden vurulmuş bir kadının cesedi bulundu, bir çobanın ise mayına basarak
yaralandığı kaydedildi.