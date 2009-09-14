Irak'ta şiddet olaylarında 4 ölü

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|Irak'ı çeşitli yerlerinde meydana gelen son şiddet
olaylarında 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Irak polisinin verdiği bilgiye göre, Bağdat'a 80 kilometre
uzaklıktaki Mukdadiye'de, bir pazar yerinde iftar sonrası bomba yüklü araç
patlatıldı. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı
bildirildi.
Polis, Saadiye bölgesinde yola yerleştirilen bir bombanın
patlaması sonucunda da 3 askerin yaralandığını kaydetti.
Irak polisi,
ayrıca Musul'da yoldan ateş açılması sonucu bir taksi şoförünün, Keyara'da da
bomba yüklü araçla bir kamu görevlisinin öldürüldüğünü
aktardı.