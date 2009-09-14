Irak'ta şiddet olaylarında 4 ölü

Irak'ı çeşitli yerlerinde meydana gelen son şiddet olaylarında 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



Irak polisinin verdiği bilgiye göre, Bağdat'a 80 kilometre uzaklıktaki Mukdadiye'de, bir pazar yerinde iftar sonrası bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Polis, Saadiye bölgesinde yola yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucunda da 3 askerin yaralandığını kaydetti.



Irak polisi, ayrıca Musul'da yoldan ateş açılması sonucu bir taksi şoförünün, Keyara'da da bomba yüklü araçla bir kamu görevlisinin öldürüldüğünü aktardı.

