-IRAK'TA ŞİDDET OLAYLARI AZALDI ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Irak'ta geçen ay şiddet olaylarında 273 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının ocak ayından bu yana verilen en düşük can kaybı olduğu bildirildi. El Arabiye'nin haberinde, Irak Sağlık, İçişleri ve Savunma Bakanlıklarının rakamlarına göre, geçen ay ülkede 185 sivil, 55 polis ve 33 askerin saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi. ABD'nin muharip operasyonlarını sona erdirmesinden sonraki ilk ay olan eylülde bir önceki aya oranla can kayıpları yüzde 35 azaldı. Ağustos'ta 436 kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirmişti. Şiddet olaylarında geçen ay yaralananların sayısı ise 284'ü sivil, 111'i asker ve 90'ı polis 485 olarak açıklandı. Buna karşılık eylülde 78 militanın öldürüldüğü, 487'sinin yakalandığı belirtildi. Öte yandan geçen ay 2'si şiddet olaylarında, 7 Amerikan askeri hayatını kaybetti. ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003'den bu yana ölen Amerikalı askerlerin sayısı 4424'e yükseldi.