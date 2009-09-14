Irak'ta şiddet olayları: 7 ölü, 13 yaralı

Irak'ın çeşitli yerlerinde meydana gelen son şiddet olaylarında 6'sı polis 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.



Bağdat'ın 65 kilometre kuzeydoğusundaki Bakuba kentinde, Irak polisini hedef alan bombalı saldırıda 3 polis öldü, 3 sivil yaralandı. Polis yetkilileri, yol kenarına yerleştirilen bombanın devriye gezen polis aracını hedef aldığını açıkladı.



Musul'un batısında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kadının öldüğü, kızının ise yaralandığı açıklanırken, kent merkezinde düzenlenen ayrı bir bombalı saldırıda, bir polisin öldüğü 7'sinin yaralandığı kaydedildi.



Curf El Sakr kentinde ise, silahlı saldırganların bir polisin evine baskın düzenledikleri, polisi öldürdükten sonra evini yaktıkları; bir kontrol noktasına düzenlenen ayrı bir saldırıda ise bir polisin öldürüldüğü, ikisinin yaralandığı bildirildi.





