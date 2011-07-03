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Dünya

IRAK'TA ŞİDDET DURMUYOR KERKÜK (A.A)

03 Temmuz 2011 14:09

-IRAK'TA ŞİDDET DURMUYOR KERKÜK (A.A) - 03.07.2011 - Irak'ta son 24 saatte meydana gelen şiddet olaylarında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, başkent Bağdat'ın 250 kilometre kuzeyindeki Kerkük kentinde yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir sivilin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını söyledi. Bağdat'ın 200 kilometre kuzeyindeki Dakuk bölgesinde 2 militan yola bomba yerleştirmeye çalıştıkları sırada öldürüldü. Bağdat'ın 360 kilometre batısındaki Rutba bölgesinde silahlı kişiler polis aracına ateş açarak 4 polisi öldürdü. Rutba'da ayrıca silahlı beş kişi, biri imam iki kişiyi kaçırdı. Polis, Bağdat'ın 290 kilometre kuzeyindeki Kayiyara bölgesinde de silahlı kişilerin görev başında olmayan bir polisi öldürdüğünü, diğerini yaraladığını ifade etti.

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