-Irak'ta şiddet bilançosu: 295 ölü BAĞDAT (A.A) - 02.09.2011 - Irak'ta ağustos ayında meydana gelen şiddet olaylarında 295 kişinin öldüğü, 399 kişinin yaralandığı bildirildi. Irak Savunma, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının açıkladığı verilere göre, ülkenin genelinde ağustos ayında yaşanan şiddet olaylarında, 155'i sivil, 39'u asker, 45'i polis ve 56'sı saldırgan olmak üzere toplam 295 kişi öldü. Şiddet olaylarında yaralanan 399 kişiden 183'ü sivil, 96'sı asker ve 120'si polis. Irak güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 115 teröristin yakalandığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, en kanlı saldırıların bomba yüklü araçlarla ve patlayıcı kuşaklarla düzenlendiğini kaydetti. Ağustos ayının en kanlı günü olarak kayıtlara geçen 15 Ağustos'ta Kut, Tikrit, Bağdat, Taci, Necef, Bakuba, Kerkük, Ramadi, Kerbela, Han Beni Saad, İskenderiye, Musul ve Balad kentlerinde bomba yüklü araçlarla ve yola yerleştirilen bombalarla saldırılar düzenlenmiş, saldırılarda 66 kişi ölmüş ve 230 kişi yaralanmıştı.