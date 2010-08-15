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Dünya

IRAK'TA ŞİDDET: 11 ÖLÜ BAĞDAT (A.A)

15 Ağustos 2010 21:02

-IRAK'TA ŞİDDET: 11 ÖLÜ BAĞDAT (A.A) - 15.08.2010 - Irak'ta meydana gelen olaylarda 11 kişi öldü.  Irak polisi ve hastane yetkilileri, silahlı kişilerin, başkent Bağdat'ın güneyinde Curf El Sakr kasabasında sabaha karşı ibadet ettikten sonra evlerine dönen kişilere düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını bildirdi.  Yine Şiilerin yaşadığı Sadr semtinden şehir merkezine giden bir minibüsü hedef alan bombalı saldırıda biri polis 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.  Yetkililer, Bağdat'ta birbirine yakın yerlere yerleştirilmiş 3 eşzamanlı bombanın patlaması sonucu bir kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydettiler.  Bağdat'ın doğusunda trafik polislerini taşıyan bir devriyeyi hedef alan bombalı saldırıda bir kişinin öldüğü, 2'si polis 8 kişinin yaralandığı bildirildi.  Iraklı yetkililer, bugün Bağdat'ı ziyaret eden Ninovalı üst düzey bir emniyet yetkilisine suikast girişiminde bulunulduğunu, olayda yetkilinin bir korumasının öldüğünü, bir diğerinin yaralandığını açıkladılar.  Bu arada Musul'da hız yapan bir araçtaki silahlı kişilerin, Irak ordusuna ait bir kontrol noktasına saldırması sonucu bir askerin öldüğü, bir diğerinin yaralandığı belirtildi.  Yetkililer, yine Bağdat'ın batısındaki Ebu Garib'de El Kaide karşıtı milis komutanının, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini, saldırıda komutanın 2 korumasının yaralandığını söylediler.

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