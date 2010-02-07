Irak'ta şiddet: 10 ölü, 6 yaralı

Irak'ın çeşitli
kentlerinde meydana gelen şiddet olaylarında 10 kişi öldü, 6 kişi
yaralandı.
Ülkenin kuzeyindeki Musul kentinin
Taleta bölgesinde özel bir şirketin güvenlik görevlileri ve silahlı saldırganlar
arasında çıkan çatışmada, 6'sı saldırgan 7 kişi öldü, 2 koruma
yaralandı.
Musul'un doğusunda silahlı saldırganların işyerinde açtığı
ateşte bir memur hayatını kaybederken, kent merkezinde kimliği belirsiz
saldırganlarca açılan ateşte bir Mısırlının öldürüldüğü
kaydedildi.
Başkent Bağdat'ın Ademiye bölgesinde ise bir araca
yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin de
yaralandığı bildirildi.
Bağdat'ın 260 kilometre kuzeybatısındaki Rava'da
ise hükümet yanlısı bir milisin evine yerleştirilen bubi tuzağı, milisin eşi ve
2 çocuğunun yaralanmasına sebep oldu.