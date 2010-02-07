Irak'ta şiddet: 10 ölü, 6 yaralı

Irak'ın çeşitli kentlerinde meydana gelen şiddet olaylarında 10 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Ülkenin kuzeyindeki Musul kentinin Taleta bölgesinde özel bir şirketin güvenlik görevlileri ve silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada, 6'sı saldırgan 7 kişi öldü, 2 koruma yaralandı.



Musul'un doğusunda silahlı saldırganların işyerinde açtığı ateşte bir memur hayatını kaybederken, kent merkezinde kimliği belirsiz saldırganlarca açılan ateşte bir Mısırlının öldürüldüğü kaydedildi.



Başkent Bağdat'ın Ademiye bölgesinde ise bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.



Bağdat'ın 260 kilometre kuzeybatısındaki Rava'da ise hükümet yanlısı bir milisin evine yerleştirilen bubi tuzağı, milisin eşi ve 2 çocuğunun yaralanmasına sebep oldu.