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Irak'ta sel sularının altından toplu mezar çıktı

Musul'un IŞİD'in kontrolünde olması sebebiyle cesetlerin yakınlarına ulaştırılması mümkün olmadığı için bölge sakinlerinin defin işlemlerini yaptığı ileri sürüldü

23 Kasım 2014 20:59

Irak'ın Musul kentinde sel sularının çekilmesiyle yaklaşık 60 cesedin bulunduğu toplu mezar ortaya çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Eski Musul bölgesinde 2 gündür devam eden şiddetli yağışla oluşan sel sularının çekilmesiyle 60 cesedin bulunduğu toplu mezar açığa çıktı. Cesetlerin, Baduş Hapishanesi yakınında bulunduğu ve üzerlerinde mahkûm elbisesi olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bölgenin, IŞİD'in kontrolünde olması sebebiyle cesetlerin yakınlarına ulaştırılması mümkün olmadığı için bölge sakinlerinin defin işlemlerini yaptığı ileri sürüldü. Ölenlerin, Şiilerin yoğunlukta yaşadığı güney illerinden olduğu, bu nedenle toplu mezarın Şii mahkûmlara ait olabileceği savunuldu.

Musul'un, IŞİD'in eline geçtiği 10 Haziran'da ülkenin en büyük hapishanelerinden biri olan Baduş'tan 3 binden fazla mahkûmun firar ettiği, Şii mahkûmların ise IŞİD tarafından alıkonulduğu ileri sürülmüştü.

 

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