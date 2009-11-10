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Dünya

Irak'ta seçimler 21 Ocak'ta

El Haydari, seçimlerin 21 Ocak'ta yapılması teklifine onay aldıklarını söyledi.

10 Kasım 2009 02:00

El Haydari, seçimlerin 21 Ocak'ta yapılması teklifini onaylaması için başkanlık konseyine sunduğunu ve yaptıkları telefon görüşmesinde konseyden tarih için onay aldıklarını söyledi.

El Haydari, ABD Savunma Bakanlığının finanse ettiği uydudan yayın yapan El Hurra televizyonuna yaptığı açıklamada ise, genel seçimleri kararlaştırılan zamanda yapmaya güçleri olmadığını söylemişti.

Seçim tarihini ertelemek için parlamentonun onayına gerek olmadığına dikkat çeken El Haydari, seçim tarihinin ertelenmesini gerektirecek çok sayıda sebep bulunduğunu, ülke genelinde 50 bin seçim merkezinde çalışacak 300 bin kişinin görevlendirilmesinin, sebeplerin en başında geldiğini ifade etmişti.

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