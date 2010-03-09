Irak'ta seçime katılım düştü

T24 - Irak'ta pazar günü düzenlenen genel seçimde katılımın yüzde 62 olduğu açıklandı. 2005 seçiminde, Sünnilerin boykotuna rağmen katılım yüzde 75 olmuştu.





Ancak bazı uzmanlar, seçim günü 38 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılar düşünüldüğünde bu oranın hiç de kötü olmadığı görüşünde.



Oy sayımı devam ederken ilk sonuçların birkaç gün sonra açıklanması bekleniyor.



Resmi sonuçlar ise Mart sonunda açıklanacak.



Başbakan Nuri el Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti bloğunun seçimden birinci çıkması bekleniyor.



Ancak Maliki'nin tek başına hükümet kurmasına olanak tanıyacak sandalye sayısına ulaşamayacağı ve koalisyon müzakerelerinin aylar sürebeliceği tahmin ediliyor.



Bazı seçim yetkilileri de Maliki'nin 18 eyaletten dokuzunda yarışı önde götürdüğünü belirtiyor.



Maliki'nin başlıca rakipleri ise Şiilerin ağırlıkta olduğu Irak Ulusal Birliği ve eski başbakan İyad Allavi önderliğindeki laik koalisyon.



Allavi bloğundan bir yetkili, kuzey ve batı eyaletlerinde önde gittiklerini söyledi.



Irak seçimlerine 86 siyasi gruptan toplam 6200 delege katılmıştı. Seçimde 19 milyon seçmenin yüzde 62'si, 325 sandalyeli meclis için oy kullandı. Seçim günü başkent Bağdat'ta 200 bin güvenlikçi görev yaptı.