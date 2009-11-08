Irak'ta seçim yasasında anlaşma sağlandı

T24 - Irak Parlamentosu, uzun süredir üzerinde uzlaşma sağlanamayan seçim yasasını, bugün yapılan oylama sonucunda kabul etti.



Irak devlet televizyonu, gün boyunca süren ve kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin ardından akşam saatlerinde oya sunulan seçim yasasının kabul edildiğini duyurdu.



Oylamaya, 275 sandalyeli parlamentodaki 195 milletvekilinin katıldığı ve bunların 141'inin yasa lehinde oy kullandığı belirtildi.



Irak'ta ocak ayında yapılacak seçimlerin düzenlenebilmesi için ihtiyaç duyulan yasa üzerinde, parlamentodaki Arap, Türkmen ve Kürt tarafların, özellikle Kerkük konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle uzun süre uzlaşma sağlanamamış ve biran önce kabul edilmesi gereken tasarının parlamentonun onayına sunulması bu nedenle gecikmişti.



Uzun süredir üzerinde çalışılan yasanın parlamentodan geçirilememesi, seçiminin ertelenmesi riskini beraberinde taşıyordu.



Kerkük konusundaki anlaşmazlık, Saddam Hüseyin dönemindeki ve ABD işgalinden sonraki nüfus hareketlerinden ötürü, Arap, Kürt ve Türkmenler'in yaşadığı kentte yaşayanların tümünün oy kullanma hakkına sahip olup olamayacağından kaynaklanıyordu.