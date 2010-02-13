Irak'ta seçim kampanyası resmen başladı

T24 - Irak’ta 7 Mart’ta yapılacak genel seçimler için siyasi kampanyalar bugün resmen başladı. Başkent Bağdat’a ilk kampanya posterleri asıldı.



Bazı Sünni adayların seçimlere katılmasının önlendiği ülkede gergin bir hava hakim. Sünni adayların eski Baas rejimi ile ilişkileri olduğu öne sürülmüştü.



Irak’ta özel komisyon yasaklı adayların itirazını reddetti. Haklarındaki yasak kararını temyiz eden 177 adayın sadece 28’ine seçimlere katılma izni verildi.



Yasaklı adaylar arasında meclis üyeleri Salih el Mutlak ve Dafir el Ani de bulunuyor.



Irak’ta Şiiler’in liderliğindeki hükümet eski Baas partilileri üst düzey görevlerden uzak tutmaya çalışıyor. Uzmanlar bu durumun Şii çoğunluk ve Sünniler arasındaki gerginliği yeniden canlandırmasından kaygı duyuyor.







