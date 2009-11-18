Irak'ta seçim hazırlıkları durduruldu

T24 - Irak seçim komisyonunun Ocak ayında yapılacak seçimlerle ilgili bütün hazırlıkları durdurduğu bildirildi.



Seçim komisyonu yetkilisi Kasım El Abudi, kararın, Irak Devlet Başkan Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin seçim kanunun bir kısmını veto etmesinin ardından alındığını ve bu sürecin, seçim tarihinin ertelenmesine sebep olacağını söyledi.



Yeni seçim yasasının birinci maddesini veto eden Haşimi, bunu, yurt içinde ve dışında göçmen durumuna düşenlerle azınlıkların haklarının korunması için yaptığını bildirmişti.



Irak Devlet Başkanlığı Konseyinin üç üyesinden biri olarak Haşimi'nin kanunları veto hakkı bulunuyor.