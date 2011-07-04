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Dünya

IRAK'TA SALDIRILAR: 7 ÖLÜ BAĞDAT (A.A)

04 Temmuz 2011 16:56

-IRAK'TA SALDIRILAR: 7 ÖLÜ BAĞDAT (A.A) - 04.07.2011 - Irak'ta militanların düzenlediği çeşitli saldırılarda 7 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Polis ve sağlık görevlileri, saldırıların bu sabah başkent Bağdat'ın doğusunda bir subayın aracına seyir halindeki başka bir araçtan ateş açılmasıyla başladığını, saldırıda subayın öldüğünü belirtti. Yetkililer, bu saldırıdan bir saat sonra ülkenin kuzeydoğusundaki Diyala vilayetinde silahlı kişilerin, bir Kürt politikacıyı evinden çıkarken öldürdüğünü bildirdi. Öte yandan Bağdat'ta ve çevresinde düzenlenen 3 ayrı saldırıda ise 3'ü polis, 1'i asker 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

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