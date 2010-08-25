-IRAK'TA SALDIRILAR: 41 ÖLÜ BAĞDAT (A.A) - 25.08.2010 - Irak'ın yedi kentinde bugün, özellikle polis güçlerine karşı bomba yüklü araçlarla düzenlenen bir dizi koordineli intihar saldırısında en az 41 kişinin öldüğü, 200 kişinin yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ın kuzeydoğusundaki El Kahire semtinde bu sabah bir polis merkezine bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında, 8'i polis 15 kişinin öldüğünü, 58 kişinin yaralandığını açıkladı. Bağdat'ın güneydoğusundaki Kut'ta ise pasaport ve kimlik kartı verilen bir daire yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 10'u polis 15 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Başkentin merkezindeki Mutanna mahallesindeki saldırıda da 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı, ayrıca El Amel mahallesinde iki kişinin silahla vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Muktadiye'de polis devriyesinin geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında, 3 sivilin öldüğü, beşi polis 18 kişinin yaralandığı, askeri birliklerin olay yerine ulaştığı sırada da bir diğer bombalı aracın patlaması sonucu 6 askerin yaralandığı belirtildi. Ramadi'deki polis kontrol merkezine düzenlenen intihar saldırısında da ikisi polis üç kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kerkük'te düzenlenen bir saldırıda 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Basra ve Kerbela'da polis merkezlerine düzenlenen saldırılarda da toplam 28 kişinin yaralandığı kaydedildi.