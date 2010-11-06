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Dünya

IRAK'TA SALDIRILAR: 40 YARALI KERKÜK (A.A)

06 Kasım 2010 23:42

-IRAK'TA SALDIRILAR: 40 YARALI KERKÜK (A.A) - 06.11.2010 - Irak'ın kuzeyinde Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) yetkililerine karşı bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda, 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Üst düzey bir polis yetkilisi, Kerkük'ün kuzeyinde bu sabah saatlerinde IKYB yetkilisi üç kişinin evlerinin önünde eş zamanlı olarak bombalı saldırı düzenlendiğini, saldırılarda 34 kişinin yaralandığını belirtti. Öte yandan, Bağdat'ta Yeşil Bölge ve Ebu Navass bölgelerine havan topu mermileriyle saldırı düzenlendiği, Ebu Navass'ta iki kişinin yaralandığı kaydedildi. Bağdat'ta ayrıca bir polis memurunun uzaktan kumandalı bombayla düzenlenen saldırıda, üç polisin de Termiye'deki bir polis konvoyuna düzenlenen saldırıda yaralandığı bildirildi.

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