Irak'ta Sadr yanlısı göstericiler başbakanlık ofisini bastı; çatışmalarda 3 kişi öldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii lider Mukteda el Sadr yanlısı göstericilerin Yeşil Bölge’deki Başbakanlık ofisini basmasının ve askerlerin göstericilere ateş açmasının ardından kent çapında süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Yolsuzluk reformalarının geçmemesi protesto ediliyor

Hükümetin yolsuzlukla mücadele reformlarını geçirmemesinden ve ülkede güvenlik sağlanamamasından rahatsız olan Sadr yanlısı göstericiler, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye girerek Başbakan Haydar el İbadi'nin ofisi ile meclisi bastı.



Göstericiler Yeşil Bölge’ye girdi

CNN Türk’te yer alan habere göre, Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr yanlısı binlerce gösterici, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı "Yeşil Bölge"ye girerek, Yüksek Seçim Komiserliği binasının önünde toplandı.

Tahrir Meydanı'nda reform talebiyle düzenlenen gösterilerin ardından Yeşil Bölge'ye giren eylemcilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı. Bunun üzerine göstericilerin bir kısmı gazdan etkilenirken, bazıları da açılan ateş sonucu yaralandı. 3 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeşil Bölge önünde güvenlik güçleri ve eylemciler ardındaki gerginlikler devam ediyor.

30 Nisan'da Yeşil Bölge'ye girilmişti

Sadr yanlısı göstericiler 30 Nisan tarihinde Yeşil Bölge'ye girip, meclis binasını basarak bir gün boyunca oturma eylemi düzenlemiş ve daha sonra geri çekilmişti.