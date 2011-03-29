Irak'ta rehine krizi: 21 ölü

T24- Saddam Hüseyin’in doğduğu kent olan Tikrti’te il meclisi binası silahlı kişiler tarafından basıldı. Saldırıda 21 kişi öldü.

Irak'ın devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in memleketi Tikrit'te silahlı kişiler, il meclisi binasına baskın düzenleyerek, bazı yöneticileri kişileri rehin aldı. İçişleri bakanlığına bağlı korumalarla saldırganlar arasında çıkan çatışmada 21 kişi öldü. Hükümet sözcüsü Muhammed el Asi 65 kişinin de yaralandığını duyurdu. Çatışmaların binadaki bazı binalarda halen sürdüğü belirtiliyor.

Amerikan ordusuna ait helikopterler bina üzerine uçarken, olay yerine ulaşan Amerikan askerleri de müdahale etmeye hazırlanıyor. Irak İçişleri Bakanlığı da seçkin birliklerini Tikrit'e sevketti. Irak polisi de bina çevresindeki yolları trafiğe kaparak önlem aldı.

Yetkililer olayın geçen yıl Bağdat'ta bir kiliseye düzenlenen saldırıya benzediğini belirtiyor. Geçen yıl Ekim ayında militanlar kiliseye pazar ayini sırasında saldırmış ve içerdekileri rehin almıştı. Güvenlik güçlerinin rehineleri kurtarmak için düzenlediği operasyonda 50'nin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer taraftan başkent Bağdat'ta düzenlenen silahlı ve bombalı iki saldırıda iki kişi öldü, beş kişi yaralandığı bildirildi.

Asvat El Irak ajansının haberine göre, bir polis yetkilisi, başkentin batısındaki Ebu Garib bölgesinde bir albayın evine düzenlenen silahlı saldırıda, albayın ailesinden iki kişinin öldüğünü, albayın yaralandığını belirtti.

Aynı yetkili, kentin aynı bölgesinde iletişim bakanlığına ait bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda da dört kişinin yaralandığını ifade etti.