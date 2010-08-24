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Dünya

IRAK'TA RAFİNERİ ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI ÇALINDI: 7 ÖLÜ ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2010 14:02

-IRAK'TA RAFİNERİ ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI ÇALINDI: 7 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Irak'ın Selahaddin vilayetinde, rafineri çalışanlarının maaşlarını taşıyan bir araca pusu kuran soyguncular, 7 kişiyi öldürdükten sonra araçtaki parayı alarak kaçtı.  Soyguncuların, Biyci rafinerisinde çalışanların maaşlarını taşıyan aracı uzun süre takip ettiği, pusuya düşürdüğü Biyci bölgesinde araçtaki 7 kişiyi öldürdükten sonra 750 milyon Irak dinarını (yaklaşık 981 bin 185 TL) çaldığı belirtildi.  Polis yetkilileri, soyguncuların bulunması amacıyla bölgede operasyon başlatıldığını açıkladı.  Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün de Veterinerlik Fakültesi çalışanlarının maaşlarını taşıyan bir araç, silahlı kişilerce soyulmuştu. Soyguncular, aracın sürücüsünü ve korumalarını etkisiz hale getirdikten sonra 762 bin doları alarak kaçmıştı.

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