-IRAK'TA POLİSLER KORUMA İSTİYOR BAĞDAT (A.A) - 09.08.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta trafik polisleri, militanların hedef listesinin başında yer alırken, son günlerde saldırılarda 12 polisin öldürülmesinin ardından polisler kendileri için koruma istiyor. Güvenlik yetkilileri, saldırılardan, susturucu silahlar kullanan El Kaide örgütü militanlarını sorumlu tutuyor. Yetkililer, militanların, Bağdat'ın kalabalık sokaklarında kargaşa yaratmak ve yıllardır süren şiddetten sonra hayatın normalleşmesine engel olmak için trafik polislerini hedef aldıklarını ifade ediyor. Birçoğu silahsız olan, beyaz gömlekleri, mavi pantolon ve kepleri ile göze çarpan trafik polisleri, kendilerini korumak için silahın yanı sıra ağır silahlı polis ve askerden koruma istiyor. Saldırıların baş hedefi olmadan önce de trafik polislerinin işinin kolay olmadığı, 50 derece sıcakta ve Bağdat'ı her gün vuran bombalı saldırılar arasında görevlerini yerine getirmeye çalıştıkları belirtiliyor. Trafik polislerinin sözcüsü Nicim Abed Caber, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Polislere ağır silahlar vereceğiz. Ancak, çatışmanın trafik polislerinin işi olmadığını hatırlatmalıyım. Onların işi insanlara yardım etmektir" dedi. Bağdat'ta polisleri hedef alan son saldırıda 2 trafik polisi ölmüş, 5'i yaralanmıştı.