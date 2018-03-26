Irak'ta PKK'lı 3 terörist öldürüldü

ŞIRNAK, (DHA)- KUZEY Irak\'ın Şırnak sınırı yakınlarındaki sözde Haftanin bölgesinde, tespit edilen PKK\'lı 4 teröristten 3\'ü, düzenlenen hava saldırısı ve topçu ateşi sonrası öldürüldü.

Şırnak Valiliği\'nden yapılan açıklamada kentin Kuzey Irak sınırından 5 kilometre uzaklıkta bulunan Haftanin bölgesinde insansız hav aaracı ile 4 teröristin tesbet edildiği bildirildi. Teröristlerin etkisiz hamle getirilmesi için hava harekatı düzenlendiği kaydedilen açıklama şöyle:

\"25 Mart 2018 tarihinde 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde bulunan ve sınırdan 5 kilometre içerde yer alan Irak topraklarında (sözde Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı bölgesinde), 4 terörist ve bunlara ait 1 sığınak İHA ile tespit edilmiştir. Akabinde derhal bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alınmış olup 3 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir.\"