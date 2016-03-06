Irak'ta petrol yüklü tanker havaya uçuruldu; 60 kişi hayatını kaybetti!

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan Hilla kentinin girişinde petrol yüklü bir tanker kontrol noktasında havaya uçuruldu. Olayda çoğu sivil en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; intihar saldırısında ölenlerin 39'u sivil. Yaralıların sayısının 70'i aştığı belirtildi. Petrol yüklü tankerin, TSİ ile 11:00 sularında çok sayıda aracın kontrol noktasında beklediği sırada patlatıldığı öğrenildi.

Reuters'ın haberine göre; saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi. Hilla Güvenlik Komitesi Direktörü Falah el Radhi, 70'i aşkın Iraklının çevre hastanelere kaldırıldığını söyledi. Radhi, yaşanan olayın kentte şimdiye kadar gerçekleştirilen en kanlı bombalı saldırı olduğunu aktardı.

Hilla şehri, Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı Babil vilayetinin başkentidir.