T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'ta petrol yüklü tanker havaya uçuruldu; 60 kişi hayatını kaybetti!

Hilla Güvenlik Komitesi Direktörü, yaşanan olayın kentte gerçekleştirilen en kanlı bombalı saldırı olduğunu söyledi

06 Mart 2016 16:54

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan Hilla kentinin girişinde petrol yüklü bir tanker kontrol noktasında havaya uçuruldu. Olayda çoğu sivil en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; intihar saldırısında ölenlerin 39'u sivil. Yaralıların sayısının 70'i aştığı belirtildi. Petrol yüklü tankerin, TSİ ile 11:00 sularında çok sayıda aracın kontrol noktasında beklediği sırada patlatıldığı öğrenildi.

Reuters'ın haberine göre; saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi. Hilla Güvenlik Komitesi Direktörü Falah el Radhi, 70'i aşkın Iraklının çevre hastanelere kaldırıldığını söyledi. Radhi, yaşanan olayın kentte şimdiye kadar gerçekleştirilen en kanlı bombalı saldırı olduğunu aktardı. 

Hilla şehri, Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı Babil vilayetinin başkentidir.

ETİKETLER

ırakşiiışidsaldırıpetrolyüklütanker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24