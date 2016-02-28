Irak'ta peş peşe 2 bombalı saldırı; 70 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta IŞİD'in bir çarşıda düzenlediği iki bombalı saldırıda içlerinde çocukların da olduğu 70 kişinin hayatını kaybettiği, 100'ü aşkın kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; Bağdat'ın doğusunda Şii nüfusun yoğunlukta bulunduğu Sadr bölgesindeki ‘Miredi' çarşısında, peş peşe iki bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda 70 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'ü aşkın kişinin yaralandığı belirtildi. Güvenlik yetkilileri, ölenlerin arasında çocukların da olduğunu kaydetti. ​İçişleri Bakanlığı yetkilisi Selman el-Cabiri, ilk patlamanın telefon satış mağazasında meydana geldiğini söyleyerek, "İkinci patlama, ilk patlamanın ardından bölge sakinlerinin yardım için olay yerine yöneldiği sırada intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesiyle yaşandı" dedi.

Cabiri, bombalı saldırının çarşının kalabalık olduğu zamanda düzenlendiğini ifade etti.Emniyet güçlerinin, olay yerini güvenlik çemberine aldığı, ölü ve yaralıların ise çevre hastanelere nakledildiği aktarıldı.

IŞİD, bugün Bağdat'ın 20 kilometre batısında yer alan Ebu Gureyb kasabasında da saldırı düzenlemişti.