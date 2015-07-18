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Dünya
Deutsche Welle

Irak'ta pazar yerine bomba

Irak'ta başkent Bağdat yakınlarında bir pazar yerine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2015 11:17


Iraklı yetkililerin açıklamasına göre, saldırı başkent Bağdat'ın 30 kilometre kuzeydoğusundaki Han Bani Saad'da meydana geldi. Pazar yerine bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 100'den fazla kişi ölürken onlarca kişi de yaralandı.

Terör örgütü IŞİD, Twitter üzerinden saldırıyı üstlendi. IŞİD'in açıklamasında, "Sünnileri hedef alan operasyonların intikamını almak amacıyla Şiilere saldırı düzenlendiği" belirtildi.

Bayram kutlamaları iptal

Saldırı üzerine bölgede üç günlük yas ilan edilirken muhtemel bombalı saldırıların önüne geçmek amacıyla bayram kutlamaları iptal edildi.

Irak Ordusu Anbar vilayetini IŞİD'den geri almak için bu hafta içinde bir operasyon başlatmış, terör örgütü Diyala vilayetinde ağır kayıplar vermişti.

Irak'ta 18 ayda 15 bin sivil öldü

Birleşmiş Milletler verilerine göre Irak'ta 2014'ün başından bu yana hükümet güçleriyle IŞİD militanları arasında meydana gelen çatışmalarda 15 bin sivil öldü, 30 bin kişi de yaralandı.

Irak ve Suriye'nin geniş kesimlerini kontrolü altında tutan IŞİD, kendine biat eden örgütler aracılığıyla hızla etkinliğini artırıyor. IŞİD'in güç kazandığı ülkelerin başında Libya geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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