Irak'ta pazar yerindeki saldırı

Irak'taki Amerikan ordusu, başkent Bağdat'ın güneyindeki Dura bölgesinde bir pazar yerinde düzenlenen saldırıda 3 askerinin öldüğü haberlerini doğruladı.



Amerikalı askeri yetkili Binbaşı David Shoupe, saldırıda 4 de sivilin öldüğünü belirtti.



Irak polisi de 3 Amerikan askerinin öldüğünü açıklamış ancak ölenlerin toplamının 12 olduğunu, 25 kişinin de yaralandığını bildirmişti.



Amerikan ordusunun açıklamasında ise yaralı sayısı 9 olarak verildi.



Amerikan ordusu, olayın bir intihar saldırısı olduğu yolundaki ilk bilgilerin de doğrulanmadığını, yola yerleştirilen bir bombanın, Amerikan askerlerinin pazar yerinin yakınında devriye gezdiği sırada infilak ettiğini kaydetti.

