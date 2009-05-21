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Dünya

Irak'ta pazar yerindeki saldırı

21 Mayıs 2009 17:29

Irak'taki Amerikan ordusu, başkent Bağdat'ın güneyindeki Dura bölgesinde bir pazar yerinde düzenlenen saldırıda 3 askerinin öldüğü haberlerini doğruladı.

Amerikalı askeri yetkili Binbaşı David Shoupe, saldırıda 4 de sivilin öldüğünü belirtti.

Irak polisi de 3 Amerikan askerinin öldüğünü açıklamış ancak ölenlerin toplamının 12 olduğunu, 25 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Amerikan ordusunun açıklamasında ise yaralı sayısı 9 olarak verildi.

Amerikan ordusu, olayın bir intihar saldırısı olduğu yolundaki ilk bilgilerin de doğrulanmadığını, yola yerleştirilen bir bombanın, Amerikan askerlerinin pazar yerinin yakınında devriye gezdiği sırada infilak ettiğini kaydetti.

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