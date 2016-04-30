Irak'ta parlamento binası basıldı

Irak'ta dini lider Mukteda el Sadr'ın destekçilerinden oluşan bir grup parlamento binasını bastı.

Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre; yüzlerce Sadr destekçisi, Parlamento binası ve büyükelçiliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin dışında toplanıp, Dicle Nehri üzerindeki köprüyü geçti. Grubun, Parlamento'ya gelmeyen vekillere atfen "Korkaklar defolsun" diye slogan attığı aktarıldı.

Kontrol noktasındaki bir muhafız, göstericilerin girişten önce aranmadığını söyledi.

Televizyonlar, protestocuları Irak bayrakları sallayarak, "Barış, Barış" diye slogan atarken yansıtan görüntüleri yayınladı.

Fransız haber ajansı AFP, parlamento baskınının Sadr'ın Şiiler için kutsal sayılan Necef şehrinde düzenlediği basın toplantısından dakikalar sonra başladığını duyurdu.

Sadr'ın bu toplantıda ülkede yaşanan siyasi krizi lanetlediği ancak destekçilerine Yeşil Bölge'ye girin talimatı vermediği belirtildi. Bağdat'ın bir kısmının kontrolünü sağlayarak, başkenti IŞİD'den koruyan Sadr'a bağlı milisler, haftalardır Yeşil Bölge'nin önünde hükümetin kurulması için gösteriler düzenliyordu.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, yolsuzlukla mücadele için ülkede parti, etnik ve mezhepsel ayrılıkları dengelemek için seçilen bazı bakanları teknokratlarla değiştirmek istiyor. Ancak siyasi partiler değişikliğe karşı çıkıyor.



Sadr, İbadi'ye bakanları partizan olmayan teknokratlarla değiştirmesi yönünde baskı yapıyor.