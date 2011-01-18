-IRAK'TA ÖLÜ SAYISI 50'YE YÜKSELDİ BAĞDAT (A.A) - 18.01.2011 - Irak'ın Tikrit kentinde düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 50'ye çıktı. Irak İçişleri Bakanlığından bir yetkili, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit kentinde, polislik başvurusu için sıra bekleyenlerin arasına giren bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu can kaybı sayısının 50'ye yükseldiğini belirtti. Ölenlerden ikisinin polis memuru olduğunu açıklayan yetkili, saldırıda 150 kişinin de yaralandığını söyledi. Yetkililer, daha önce saldırıda 42 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti. Bağdat'ın 130 kilometre kuzeyindeki Saddam Hüseyin'in memleketi Tikrit'te, camiler aracılığıyla halka kan bağışı çağrıları yapılıyor. Polis ve asker alımlar merkezleri, Irak'ta teröristlerin sık saldırdığı yerler arasında. Irak'ın devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin (28 Nisan 1937-30 Aralık 2006), ABD ordusunun 20 Mart 2003'teki işgalinin ardından idam edilmişti. Irak'ta da terör saldırıları başlamıştı.