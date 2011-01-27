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Dünya

IRAK'TA ÖLÜ SAYISI 46'YA ÇIKTI ANKARA (A.A)

27 Ocak 2011 19:10

-IRAK'TA ÖLÜ SAYISI 46'YA ÇIKTI ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir cenaze töreni sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 46'ya çıktı. Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Iraklı yetkililer, kentin kuzeybatısında Şiilerin çoğunlukta olduğu Şula bölgesinde, taziye çadırının hedef alındığı saldırıda yaralı sayısının 99 olduğunu bildirdi. Irak İçişleri Bakanlığından bir kaynak, saldırıda 37 kişinin öldüğünü, 78 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Irak'ta geçen hafta Şii hacı adaylarına yönelik saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

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