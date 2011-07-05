-IRAK'TA ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ BAĞDAT (A.A) - 05.07.2011 - Bağdat'ın kuzeyindeki Taci kentinde düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı yetkilisi General Kassem Atta, nüfus hüviyet kartı verilen bir resmi büro ve belediye binasına eşzamanlı olarak yapılan, biri bomba yüklü araçla, diğeri bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 35'e çıktığını belirtti. Iraklı yetkili, saldırılarda 28 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yetkililer önceki açıklamalarında saldırılarda 27 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişlerdi.