T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'ta 'ölen IŞİD militanları ebola saçıyor' iddiası

Irak'ın Anbar vilayetinde öldürülen bir IŞİD militanının cesedinde Ebola virüsü saptandığı öne sürüldü

31 Ocak 2015 00:00

Dünyanın iki önemli gündem başlığı Irak’ın Anbar vilayetinde birleşti. Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rûdaw internet sitesine konuşan Anbar’daki bir polis yetkilisi, Cezire bölgesinde öldürülen IŞİD militanının cesedinde Ebola virüsü teşhis edildiğini iddia edildi.

Teşhisin, Bağdadi nahiyesindeki Esad Askeri Merkezi’ndeki Amerikalılar tarafından konulduğunu öne süren kaynak, “virüsün onlarca IŞİD’liye bulaştığını ve Irak’a yayılmasından endişe duyduklarını” söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, bir yıla aşkın süredir dünyada yayılmakta olan Ebola virüsünden en çok zarar gören ülkeler Liberya, Kenya ve Sierra Leone. 

Rûdaw, geçtiğimiz ay da Musul’da IŞİD militanlarına Ebola bulaştığını duyurmuş, ancak Irak Sağlık Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.

ETİKETLER

Ebolaışidvirüsırakanbarhastalık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24