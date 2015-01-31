Irak'ta 'ölen IŞİD militanları ebola saçıyor' iddiası

Dünyanın iki önemli gündem başlığı Irak’ın Anbar vilayetinde birleşti. Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rûdaw internet sitesine konuşan Anbar’daki bir polis yetkilisi, Cezire bölgesinde öldürülen IŞİD militanının cesedinde Ebola virüsü teşhis edildiğini iddia edildi.

Teşhisin, Bağdadi nahiyesindeki Esad Askeri Merkezi’ndeki Amerikalılar tarafından konulduğunu öne süren kaynak, “virüsün onlarca IŞİD’liye bulaştığını ve Irak’a yayılmasından endişe duyduklarını” söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, bir yıla aşkın süredir dünyada yayılmakta olan Ebola virüsünden en çok zarar gören ülkeler Liberya, Kenya ve Sierra Leone.

Rûdaw, geçtiğimiz ay da Musul’da IŞİD militanlarına Ebola bulaştığını duyurmuş, ancak Irak Sağlık Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.