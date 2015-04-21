Irak'ta öldürülen Saddam'ın sağ kolundan geriye bu fotoğraf kaldı

Irak'taki devrik lider Saddam Hüseyin'in çatışmalar sırasında öldürülen yardımcısı İzzet İbrahim ed-Duri'nin cenazesi Irak Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Salahaddin iline bağlı Hemrin'deki güvenlik güçleri ile Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi (Halk Toplulukları) ve IŞİD arasındaki çatışmalar sırasında öldürülen Duri'nin cenazesini Bağdat'a Irak Hizbullah Tugayları getirdi.

Başkent Bağdat'ın Cadiriyye bölgesindeki teslim sırasında Hizbullah milis gücü ve güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan Irak İnsan Hakları Bakanı Muhammed Mehdi Beyati, yaptığı basın açıklamasında, Duri'nin cenazesi için yapılan DNA testi soncunun yarın ya da ertesi gün ilan edileceğini duyurdu.

Beyati, cenazenin üzerindeki tüm işaretlerin Duri'ye ait olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

Irak'ta Haşdi Şabi bünyesinde faaliyet gösteren Hizbullah Tugayları, devrik lider Saddam Hüseyin'in yardımcısı İzzet İbrahim ed-Duri'nin, DNA testinin tamamlandığını belirtmişti.

Hizbullah Tugayları tarafından yapılan açıklamada, "Duri, Haşdi Şabi'ye bağlı aşiret güçlerince öldürüldü" denilmişti.