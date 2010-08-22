-IRAK'TA OLAYLI PROTESTO NASIRİYE (A.A) - 22.08.2010 - Irak'ın güneyindeki Nasıriye'de elektrik kesintilerini protesto gösterisinde 16 kişi yaralandı. Polis ve hastane kaynakları, hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu bölgede kent merkezinde toplanan göstericilerin polise taş ve sopayla saldırdığını, polisin ise tazyikli suyla karşılık verdiğini aktardı. Aynı kaynaklar, olaylarda 10 polis ile 6 göstericinin yaralandığını kaydetti. Göstericiler elektrik kesintilerine çare bulmayan hükümeti eleştiriyor ve hükümeti yalan vaatlerde bulunmakla suçluyor.