-IRAK'TA MİLLETVEKİLLERİNE DAVA BAĞDAT (A.A) - 06.11.2010 - Irak'ta, insan hakları örgütlerinin oluşturduğu koalisyon, mart ayında genel seçimlerin yapılmasından sonra yeni oluşan parlamentonun toplanmadığı 5 ay sürecince milletvekillerinin aldıkları maaşların geri ödenmesi talebiyle dava açtı. Koalisyon içindeki insan hakları örgütlerinden birinin lideri Hana Advar, milletvekillerinin "hiçbirşey yapmadan aldıkları çok yüksek maaşları" geri vermeleri için Bağdat Bölge Mahkemesine dava açtıklarını bildirdi. Irak'ta 7 Martta yapılan ve açık bir galibiyetin çıkmadığı seçimlerin ardından siyasi blokların arasındaki ayrılıklar yüzünden henüz bir hükümet kurulamazken, 325 milletvekili seçimden sonra haziran ayında sadece bir kez toplanarak yemin etmişti.