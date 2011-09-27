-Irak'ta maliye bakanlığının üst düzey yetkilisi öldürüldü BAĞDAT (A.A) - 26.09.2011 - Irak'ta, maliye bakanlığının üst düzey bir yetkilisi, silahlı saldırıda öldürüldü. Polis ve sağlık görevlileri, maliye bakanlığının üst düzey yetkilisi Muhammed Ali El Safi'nin, bu akşam başkent Bağdat'ın batısında aracına açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Başkent Bağdat'ın merkezinde de bir otoyolda araçtan açılan ateşte Iraklı hakim Münir Hadad'ın yaralandığı belirtildi. Hadad, Irak'ın idam edilen eski devlet başkanı Saddam Hüseyin ile yardımcılarına karşı cezai takibat açmak için kurulan Irak Yüksek Mahkemesinin sözcülüğünü yapmıştı.