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Dünya

Irak'ta mahsur kalan 46 Hint hemşire özgür

Irak'ta IŞİD'in ele geçirdiği bölgelerde mahsur kalan 46 Hint hemşire özgürlüklerine kavuştu

05 Temmuz 2014 00:02

Irak’ta IŞİD kontrolüne geçen bölgelerde mahsur kalan 46 Hint hemşire özgürlüklerine kavuştu. Hint yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, hemşireler ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Syed Akbaruddin basın açıklamasında, “Umudumuz zafere dönüştü. Dün iradeleri dışında (Musul’a) götürülen hemşirelerimiz artık serbest” diye konuştu.

Ülkenin kuzeyindeki Tıkrit’te devlet hastanesinde mahsur kalan hemşireler, sık sık dünya medyasına telefonla bağlanıyor ve çevrelerinde sürekli çatışma sesleri duydukları için hayatlarından endişe ettiklerini aktarıyorlardı. IŞİD için Saddam Hüseyin’in memleketi olması açısından ele geçirilmesi büyük önem taşıyan Tıkrit’ten, IŞİD kontrolündeki Musul’a gönderildikleri belirtilen hemşirelerin, kendilerini ülkelerine götürecek özel uçağın kalkacağı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e doğru yola çıktıkları açıklandı.

Musul’da, 39 Hint işçi daha mahsur. Hint Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, inşaat işçileri iki hafta önce kaçırıldı ve IŞİD güçlerinin elinde tutuluyor ancak güvenli bir ortamda bulundukları ve zarar görmedikleri belirtiliyor.

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