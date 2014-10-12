Irak'ta KYB binasına bombalı saldırı: 70 ölü

Irak'ın Diyala eyaletine bağlı Karatepe ilçesinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve emniyet binasına düzenlenen bombalı saldırıda 70 kişinin öldüğü öne sürüldü. Associated Press ve AFP ajansları ise ölü sayısını en az 26 olarak verdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Karatepe'de bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği ve emniyet binasına bugün öğlen saatlerinde üç ayrı bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 70 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilen saldırıların kim tarafından yapıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, bombalı saldırıların ardından ilçede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Saldırılarla ilgili resmi bir açıklama da henüz gelmedi.

Dün akşam saatlerinde de Irak'ın başkenti Bağdat'ta dört farklı noktaya bombalı saldırılar düzenlenmiş, 45 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.