Irak'ta kilisede rehine kurtarma operasyonu kanlı bitti: 24 kişi öldü!

T24 - Irak'taki ABD ordusu, başkent Bağdat'ta bir kilisede rehin alma olayında 24 kişinin öldüğünü belirtti. ABD Ordusundan yapılan açıklamada, saldırının ardından düzenlenen operasyon sırasında 10 rehine, 7 Irak güvenlik görevlisi ile 7 militanın öldüğü kaydedildi.



Açıklamada ayrıca saldırı sırasında kilisede en az 120 kişinin bulunduğu ve bunlardan 30'unun yaralandığı ifade edildi.



Irak'ta Bağdat Borsası'nın binasına girme girişiminde başarılı olamayan saldırganlar, sığındıkları kilisedeki bazı kişileri rehin aldı. Olayın ardından kiliseye operasyon düzenleyen polis rehin alınanları kurtardı. Bağdat Piskoposu Şelemon Verduni, saldırganların kilisedeki ayine katılan bazı kişiler ile 2 papazı rehin aldığının öğrenildiğini belirtti. Verduni saldırganların Irak ve Mısır'da tutuklu bulunan El Kaide militanlarının serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.





REHİN ALINANLAR OPERASYONLA KURTARILDI



Polis yetkilisi Ali İbrahim, ''Operasyon bitti ve bütün rehinleri serbest bıraktık'' dedi. Helikopterlerden kameralara çekilen görüntülerde kurtarma operasyonunu izleyen Amerikalı askeri yetkililer de operasyonun başarıyla tamamlandığını doğruladı. Bu arada, operasyonun bitmesinden önce hristiyan milletvekili Younadam Kana, kendisini içerden arayan cemaat üyelerinin, silahlı kişilerin 50'den fazla kişiyi rehin aldıklarını söylediklerini iletmişti.







