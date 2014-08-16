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Dünya
Deutsche Welle

Irak'ta katliam sürüyor

Yetkililerinin verdiği bilgiye göre Irak'ta IŞİD militanları en az 80 Yezidi'yi öldürdü.

16 Ağustos 2014 16:01


Hükümet yetkilisi Hoşyar Zebari, IŞİD militanlarından oluşan silahlı bir konvoyun Koço köyüne girdiğini ve burada bir katliam gerçekleştirdiğini kaydetti. Zebari cuma günü meydana gelen olayda çoğu Yezidi yaklaşık 80 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bir yetkilisi ise en az 81 kişinin öldürüldüğünü, birçok kadının ise kaçırıldığını bildirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Koço köyünde sokaklarda birçok ceset bulunuyor.

Daha önce de IŞİD militanlarının din değiştirmeyi kabul etmeyenleri toplu şekilde katletmesi nedeniyle onbinlerce Yezidi Sincar dağlarına kaçmak zorunda kalmıştı. İslam Devleti örgütünün teröründen kaçan yüz binlerce kişinin Türkiye sınırına yığıldığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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