Irak'ta katliam sürüyor



Hükümet yetkilisi Hoşyar Zebari, IŞİD militanlarından oluşan silahlı bir konvoyun Koço köyüne girdiğini ve burada bir katliam gerçekleştirdiğini kaydetti. Zebari cuma günü meydana gelen olayda çoğu Yezidi yaklaşık 80 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bir yetkilisi ise en az 81 kişinin öldürüldüğünü, birçok kadının ise kaçırıldığını bildirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Koço köyünde sokaklarda birçok ceset bulunuyor.

Daha önce de IŞİD militanlarının din değiştirmeyi kabul etmeyenleri toplu şekilde katletmesi nedeniyle onbinlerce Yezidi Sincar dağlarına kaçmak zorunda kalmıştı. İslam Devleti örgütünün teröründen kaçan yüz binlerce kişinin Türkiye sınırına yığıldığı belirtiliyor.